Школьники из команды «Калий-Баскет» побывали на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

10:19 | 19.02.2019

В минувшее воскресенье в Москве прошел очередной баскетбольный Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. В этот раз на площадку выходили не только лучшие баскетболисты страны, но и ребята 2003 года рождения из клуба «Калий-Баскет», собранного из лучших молодых игроков Березников и Соликамска.

Летом 2018 года юные баскетболисты выиграли международный турнир «Кубок Победы», который организовали и провели в Перми. На турнире ребята встретились с Тимофеем Мозговым, выиграли поездку в Нью-Йорк в расположение команды НБА «Бруклин Нетс», а заодно получили приглашение от президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко посетить Матч всех звёзд. А билеты и проживание им оплатил «Уралкалий».

У гостей из Прикамья получился настоящий баскетбольный уикенд: в пятницу они ходили на матч «Парма» - ЦСКА и впервые вживую увидели Нандо де Коло с Родригесом, а уже в воскресенье подавали им мячи на открытой тренировке команд Звезд мира и Звезд России. После открытых тренировок ребята отправились в музей ЦСКА, а оттуда - на сам Матч звёзд.

Напомним, что проект компании «Уралкалий» «Развитие баскетбола как массового вида спорта для детей и подростков Березников и Соликамска» стартовал в 2013 году. Его задача - вовлечь максимальное количество школьников в этот доступный вид спорта.

За время реализации проекта открыто 28 баскетбольных центров на базе общеобразовательных учреждений и спортивных сооружений, в которых занимается 1680 человек, при этом сохранены секции в муниципальных учреждениях. Приобретено 2000 комплектов тренировочной формы, ежегодно обновляется спортивный инвентарь.

Для работы в проекте приглашены тренеры высокой квалификации из Сербии и ведущих клубов РФ, также привлечены школьные учителя физкультуры, молодежь. Партнерами проекта являются администрации городов Березники и Соликамска, краевая спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец», Ассоциация «Баскетбольный клуб «Калий-Баскет».

