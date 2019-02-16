Пермяков приглашают на любительскую лыжную гонку Perm Ski

18:27 | 18.02.2019

24 февраля на лыжной базе «Прикамье» пройдет большой спортивный праздник для любителей лыж.



Принять участие в любительской лыжной гонке Perm Ski могут пермяки и жители Прикамья старше 16 лет. Состязаться лыжники будут по стандартам профессиональных гонок: длинные дистанции 10, 20 и 30 км. Трасса на 90% проходит по густому лесу.



Регистрация продолжится до 20 февраля включительно на сайте https://russiarunning.com/event/Perm_Ski.