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18:15 | 18.02.2019
Пермский проект «Золотой резерв» стал лучшим в России в области развития человеческого капитала
Конкурс проводился по восьми номинациям, проект «Золотой резерв» признан лучшим в номинации «Развитие человеческого капитала». За победу в этой номинации также боролись детская инженерная школа из Новгородской области и проект «Растим профессионалов», Тульская область. Награду руководителям регионов вручил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко.
Напомним, «Золотой резерв» – приоритетный проект администрации Перми. Его цель – создать условия для осознанного выбора лучшей профессиональной траектории талантливых школьников. Основными механизмами реализации проекта являются социальное партнерство и электронное портфолио школьника portfolioperm.ru. Это автоматизированная информационно-аналитическая система, позволяющая фиксировать и накапливать достижения учеников, формировать рейтинг достижений, оценивать усилия и прогресс ребят в различных областях за определенный период обучения. Сегодня около 50 тысяч пермских школьников имеют заполненное портфолио, половина из них заявились в рейтинг.
Для лидеров рейтинга открываются новые возможности. Они становятся участниками городских мероприятий проекта, где проходят встречи с социальными партнерами, ведущими предприятиями и вузами города. Так, в течение учебного года проводятся мастер-сессии с высшими учебными заведениями, интеллектуальные игры с партнерами, ярмарки достижений проекта. Сегодня партнерами являются 50 предприятий, среди них ОАО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ОАО НПО «Искра», ОАО «Протон-ПМ», ОАО «ПНППК», группа предприятий «ПЦБК» и другие. За два года существования проекта было заключено 112 соглашений. Таким образом, находясь еще в школе, ребята могут не просто посетить экскурсию на производстве, а совместно с наставником – специалистом предприятия – создать собственный проект и впоследствии сделать осознанный профессиональный выбор.
Финалом ежегодного цикла мероприятий проекта «Золотой резерв» является премия главы Перми Дмитрия Самойлова. Она призвана стимулировать интеллектуальную, творческую и социальную активность школьников. В сентябре прошлого года на торжественной церемонии премию получили 100 самых талантливых школьников города, занявших лидирующие позиции в общегородском рейтинге электронного портфолио по пяти номинациям. Обладателями премии «Золотой резерв» в размере 25 тысяч рублей стали ученики 8-11 классов из 40 школ города. Все эти ребята добились серьезных успехов – стали лауреатами и призерами российских, региональных и муниципальных конкурсов, смотров, выставок, олимпиад, конференций, проявили себя в общественной работе, показали высокие результаты учебного труда и отразили результаты своих достижений и информацию о профессиональных предпочтениях в электронном портфолио школьника.
«Проект «Золотой резерв» позволяет выявить талантливых школьников и предоставить им возможность конкурировать на равных условиях в городском пространстве. Сейчас разрабатывается еще одна проектная линия, нацеленная на сотрудничество с учреждениями среднего профессионального образования, будет увеличиваться и количество партнеров проекта», — подчеркнула Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации города Перми.
Как сообщают организаторы всероссийского конкурса, в 2018 году на конкурс поступило 724 практики и инициативы от 77 регионов. В номинации «Развитие человеческого капитала» было заявлено максимальное количество инициатив и практик. Наибольшую активность в конкурсе проявили регионы Приволжского федерального округа – 191 заявка. С октября прошлого года жюри проводило предварительную оценку поступивших на конкурс практик, по итогам которой были сформированы предложения по перечню финалистов (по 3 финалиста в каждой из 8 номинаций). Победители были выбраны попечительским советом конкурса, который с 2018 года возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко.
© «Вечерние Ведомости»
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