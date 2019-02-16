Пермь: новости дня
15:19 | 18.02.2019
Жителей Пермского края предупредили о падении ступеней ракеты
О технической готовности к запуску 21 февраля с Байконура EgyptSat-A на ракете-носителе «Союз-2.1б» сообщило ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. При этом, если запуск в четверг будет отменен, ракета-носитель может быть запущена 22, 23 или 24 февраля в 21:47.
В район падения отделяющихся частей «Союза-2.1б» в Прикамье входит территория Кваркуша и Кутимского участкового лесничества. Администрация Красновишерского района рекомендует воздержаться от посещения этих территорий во время запуска космического аппарата.
© «Вечерние Ведомости»
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