Житель Перми оштрафован за нарушение авторских прав

15:08 | 18.02.2019

Суд вынес постановление о назначении судебного штрафа 31-летнему жителю Перми, подозреваемому в нарушении авторских прав, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как установили следствие и суд, в середине сентября прошлого года подозреваемый через интернет незаконно сбыл объекты авторского права на сумму более 245 тысяч рублей, не имея соответствующего разрешения правообладателя.



Суд назначил подозреваемому судебный штраф в размере 8 тысяч рублей. Причиненный преступлением вред нарушитель добровольно возместил во время предварительного следствия, выплатив деньги организации-правообладателю.