«Горьковка» приглашает любителей французского и немецкого

14:19 | 18.02.2019

На этой неделе в библиотеке им. Горького обсудят семью на французском языке, напишут диктант на немецком, поговорят о цветах.



19 февраля в 19:00 пройдет дискуссионный клуб на французском языке на тему «Семейная жизнь и влияние разных культур». Участники клуба обсудят, что такое семья и как живут семьи в разных странах. Модератором выступит Самир Юсеф Кадик. Немецкий читальный зал (2 этаж, левое крыло), 16+.



19 февраля в 18:30 начнется встреча клуба «Литературное зарубежье». Лекция будет посвящена роману Гюстава Флобера «Госпожа Бовари». Участники получат подробный анализ произведения, увидят фрагменты его экранизаций, познакомятся с биографией писателя. Особенно полезна лекция будет старшеклассникам и студентам гуманитарных направлений. Зал совещаний (2 этаж, левое крыло), 16+.



20 февраля с 15:00 до 20:00 в «Горьковке» напишут диктант на немецком языке Tolles Diktat («Толлес Диктат»), темой которого станет «Год театра в России». Всероссийская открытая акция Tolles Diktat направлена на популяризацию немецкого языка и развитие культуры грамотного письма на немецком языке. Принять участие могут все желающие. В библиотеке им. Горького диктант будет проводиться по различным уровням (А1, А2, В1, В2, С1, С2). По итогам будут выбираны лучшие работы. Сертификаты вышлют в электронном виде после 17 апреля. Интерактивный зал, Зал совещаний, Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж), 12+.



21 февраля в 17:00 в рамках клуба «Каникулы садовода» состоится занятие секции «Все о цветах». Тема - «Театр цветов». О дизайне цветов расскажет Александр Дядик, заведующий отделением закрытого грунта Ботанического сада ПГНИУ. Вход свободный. Интерактивный зал (2-й этаж, правое крыло), 12+.



21 февраля в 18:00 пройдет встреча в рамках проекта «ХХ век. Антология пяти чувств». Тема - «Дягилевские сезоны». Гости увидят показ коллекции одежды дизайнеров Ольги Величко и Лены Левановой, работы художника Татьяны Нечеухиной, посвященные «Дягилевским сезонам», макияжные образы конца XIX - начала XX века. Также в программе - музыкально-поэтический диалог поэта Владимира Кочнева, Татьяны Виноходовой (сопрано) и Марии Алексеевой (фортепиано), интерактивная игра «Любимый аромат Императрицы», урок чистописания пером по старинным прописям, танцевальный мастер-класс. В рамках книжных бесед о театральных постановках «Дягилевских сезонов» можно будет увидеть фото прим русского балета и модную одежду на страницах журналов начала XX века. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), 12+. Вход по билетам (500 руб., пенсионерам и студентам - 350 руб.).