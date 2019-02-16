Новый геронтологический центр в Перми строится с опережением графика

12:32 | 18.02.2019

В рамках рабочей поездки в Орджоникидзевский район Перми губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с ходом строительства нового геронтологического центра.



Строители уже возводят 4 этаж здания, выполнили облицовку первых двух этажей.



По словам руководителя «Управления капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского, к концу марта строительные работы будут полностью завершены. «Уже выполнена часть благоустроительных работ, например, проложены наружные коммуникации, отопление будем заводить в апреле. К отделке помещений приступим примерно через три недели, когда установим тепловые пушки, чтобы выполнять все работы в допустимом температурном режиме», – подчеркнул Дмитрий Левинский. По словам строителя, возведение нового корпуса геронтологического центра идет с опережением графика.



Губернатор Максим Решетников сделал замечание, что при строительстве не было учтено его поручение о размещении входа в центр. «Почему люди должны проходить сюда через гаражи и какие-то мусорки? Этот вопрос необходимо решить», – подчеркнул глава региона и поручил первому зампреду правительства Михаилу Сюткину представить варианты благоустройства подхода к новому корпусу.



Также предполагается выполнить капитальный ремонт действующего здания геронтологического центра. Глава Прикамья дал поручение региональному минстрою держать на контроле вопрос благоустройства территории обоих корпусов, оно должно быть выполнено в едином стиле.



Отметим, строительство нового корпуса геронтологического центра ведется за счет федерального и регионального бюджетов. Стоимость контракта превышает 222,7 млн рублей.



Новое социальное учреждение рассчитано на 150 койкомест для людей в возрасте 70 лет и старше. Также для пожилых людей здесь будут оказываться услуги по реабилитации и общему оздоровлению.



В здании площадью более 6,5 тысячи кв. метров будут организованы социально-медицинское отделение и отделение долговременного ухода. Кроме того, будут созданы условия для социально-педагогической, социально-психологической реабилитации, предполагается создание нескольких разных зон отдыха.



Все это необходимо для продления активного долголетия и сохранения удовлетворительного жизненного потенциала граждан пожилого возраста, в том числе инвалидов. С этой же целью на территории геронтологического центра, которая превышает 2 гектара, будут расположены спортивные площадки и парковые рекреации с дорожками для прогулок и зонами отдыха.