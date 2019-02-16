В Перми ожидается переменчивая погода

12:17 | 18.02.2019

Сейчас в столице Прикамья -1 градус, пасмурно. Сегодня, 18 февраля, в Перми будет чуть ниже 0°C, снег.



Завтра похолодает до -8°C, ночью столбик термометра может опуститься до -20°C. В среду, 20 февраля, будет около -8°C. В четверг потеплеет до -1°C, ожидается снег. В пятницу будет около 0°C, снег продолжится. В выходные, по предварительным прогнозам, похолодает.