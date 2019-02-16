В Перми эвакуирована школа

12:04 | 18.02.2019

Утром 18 февраля в краевой столице эвакуирована гимназия №17.



Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края, 18 февраля в образовательное учреждение Перми по электронной почте поступила информация о минировании.



Проведена эвакуация, никто не пострадал. Ведутся проверочные мероприятия. Пермяков просят сохранять спокойствие.