Российский фонд привлечет иностранных инвесторов в Пермский край

16:18 | 17.02.2019

В рамках Российского инвестиционного форума Пермский край и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), осуществляющий вложения в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира, подписали соглашение о взаимодействии. Документ предполагает сопровождение Фондом и регионом инвестиционных проектов иностранных компаний на территории Прикамья. Подписи под документом поставили руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы РФ Александр Малах и губернатор Пермского края Максим Решетников.



Сотрудничество Пермского края и РФПИ началось в 2014 году. Тогда РФПИ получил 4,05 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование проекта «Ростелекома» по устранению цифрового неравенства. Инвестиционный фонд стал первой организацией, которая привлекла средства ФНБ на развитие проектов. Таким образом, в Пермском крае к осени 2018 года связисты построили 1 487 км оптики. В результате выход в интернет получили более 40 тысяч жителей Пермского края.



Приоритетными сферами инвестирования для РФПИ на 2019 год станут технологический сектор в целом и телемедицина, в частности, также рассматривается возможность инвестиций в рынок отечественного образования, в том числе онлайн-обучение. В ближайшие 2 года Фонд намерен увеличить инвестиции почти в четыре раза – до 60 млрд рублей.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что озвученные приоритетные направления деятельности РФПИ во многом совпадают с тем, что может предложить Прикамье. «У нас богатый опыт по применению телемедицины. Так, по итогам 2018 года в Прикамье проведено 3,7 тысячи телемедицинских консультаций. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. С помощью новых технологий мы делаем услуги здравоохранения доступными для всех жителей региона, вне зависимости от того, где они живут», — подчеркнул Максим Решетников.



Руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы РФ Александр Малах в свою очередь отметил, что Пермский край является важным партнером для РФПИ: «Экономика там довольно развитая и, я считаю, достойна гораздо большего потока инвестиций. Мы с губернатором очень плодотворно поработали вчера, довольно четко обрисовали наши перспективы, нашли точки соприкосновения, договорились, что я в течение месяца приеду в Пермь. К этому времени ваши коллеги подготовят целый набор проектов, реализацию которых можно обсуждать. Я считаю, что один-два больших проекта найдем».



Кроме того, Александр Малах заверил, что если в крае появится иностранный инвестор, РФПИ совершенно безвозмездно будет сопровождать его. «Даже если мы не будем с ним соинвестировать, мы готовы помогать инвестору ориентироваться в сложном федеральном пейзаже», — отметил он.



Также на площадке Форума состоялась встреча главы региона Максима Решетникова с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили возможность применения опыта работы Фонда в реализации инвестпроектов совместно с пермскими предприятиями. Кроме этого, на встрече шла речь об участии Пермского края в работе проектного офиса по привлечению иностранных инвестиций в субъекты Российской Федерации. Объединив усилия и ресурсы федеральных и региональных институтов развития, подобный «фронт-офис» сможет стать единой структурой, отвечающей за работу с инвесторами и имплентирующей лучшие российские и зарубежные практики в регионы.