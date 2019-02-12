Пермь: новости дня
16:18 | 17.02.2019
Российский фонд привлечет иностранных инвесторов в Пермский край
Сотрудничество Пермского края и РФПИ началось в 2014 году. Тогда РФПИ получил 4,05 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование проекта «Ростелекома» по устранению цифрового неравенства. Инвестиционный фонд стал первой организацией, которая привлекла средства ФНБ на развитие проектов. Таким образом, в Пермском крае к осени 2018 года связисты построили 1 487 км оптики. В результате выход в интернет получили более 40 тысяч жителей Пермского края.
Приоритетными сферами инвестирования для РФПИ на 2019 год станут технологический сектор в целом и телемедицина, в частности, также рассматривается возможность инвестиций в рынок отечественного образования, в том числе онлайн-обучение. В ближайшие 2 года Фонд намерен увеличить инвестиции почти в четыре раза – до 60 млрд рублей.
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что озвученные приоритетные направления деятельности РФПИ во многом совпадают с тем, что может предложить Прикамье. «У нас богатый опыт по применению телемедицины. Так, по итогам 2018 года в Прикамье проведено 3,7 тысячи телемедицинских консультаций. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. С помощью новых технологий мы делаем услуги здравоохранения доступными для всех жителей региона, вне зависимости от того, где они живут», — подчеркнул Максим Решетников.
Руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы РФ Александр Малах в свою очередь отметил, что Пермский край является важным партнером для РФПИ: «Экономика там довольно развитая и, я считаю, достойна гораздо большего потока инвестиций. Мы с губернатором очень плодотворно поработали вчера, довольно четко обрисовали наши перспективы, нашли точки соприкосновения, договорились, что я в течение месяца приеду в Пермь. К этому времени ваши коллеги подготовят целый набор проектов, реализацию которых можно обсуждать. Я считаю, что один-два больших проекта найдем».
Кроме того, Александр Малах заверил, что если в крае появится иностранный инвестор, РФПИ совершенно безвозмездно будет сопровождать его. «Даже если мы не будем с ним соинвестировать, мы готовы помогать инвестору ориентироваться в сложном федеральном пейзаже», — отметил он.
Также на площадке Форума состоялась встреча главы региона Максима Решетникова с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили возможность применения опыта работы Фонда в реализации инвестпроектов совместно с пермскими предприятиями. Кроме этого, на встрече шла речь об участии Пермского края в работе проектного офиса по привлечению иностранных инвестиций в субъекты Российской Федерации. Объединив усилия и ресурсы федеральных и региональных институтов развития, подобный «фронт-офис» сможет стать единой структурой, отвечающей за работу с инвесторами и имплентирующей лучшие российские и зарубежные практики в регионы.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:46 | 17.02.2019
«Музей русского горя» появится в Литературном квартале Екатеринбурга
16:41 | 17.02.2019
Женщина вылетела из автомобиля: в Екатеринбурге на Эльмаше произошло ДТП
16:18 | 17.02.2019
Российский фонд привлечет иностранных инвесторов в Пермский край
16:11 | 17.02.2019
Житель Прикамья осужден за угрозы сожительнице и побои
14:32 | 17.02.2019
В Екатеринбурге Nissan Micra не пропустил Lexus 570: один человек погиб, ещё двое в больнице
12:54 | 17.02.2019
Как сотни звёзд: массовый спуск сноубордистов и лыжников с фонариками прошёл под Нижним Тагилом
12:01 | 17.02.2019
Сразу несколько пожаров произошло сегодня ночью в Свердловской области
11:24 | 17.02.2019
Водителя вытаскивали: в Екатеринбурге самосвал снёс легковушку
10:48 | 17.02.2019
Этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках прошёл вчера на Уктусе в Екатеринбурге
10:18 | 17.02.2019
Несколько погибших: фура из Берёзовского перевернулась в результате аварии под Курганом
22:40 | 16.02.2019
Свердловская область выделит средства из регионального бюджета на обеспечение рейсов Екатеринбург – Магадан
19:44 | 16.02.2019
«Надгробия» из ЦПКиО не уберут, но асфальт заменят на лужайки: жители Екатеринбурга обсудили проект модернизации парка им. Маяковского
18:55 | 16.02.2019
«Бабушек возим на автобусах десятки километров»: жители Новоуральска жалуются, что в их городе медлят со строительством мечети
16:30 | 16.02.2019
В этом году число преступлений в Екатеринбурге увеличилось на 10%
15:55 | 16.02.2019
Оперативники свердловского УСБ задержали высокопоставленного полицейского из Полевского
14:23 | 16.02.2019
РЭК: Екатеринбургские покойники производят больше мусора, чем школьники, и им за него нужно платить
12:40 | 16.02.2019
ДТП на Берёзовском тракте: внедорожник на боку, ещё один автомобиль в сугробе. Есть пострадавшие
12:11 | 16.02.2019
Правительство России включило Екатеринбург в ТОП-перспективных центров экономического роста
11:14 | 16.02.2019
Жителя ХМАО, который обвиняется в попытке угнать самолёт, этапируют в Екатеринбург
10:06 | 16.02.2019
Экс-чиновница из Екатеринбурга «Государство не просило вас рожать» Ольга Глацких с размахом отметила юбилей
09:20 | 16.02.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге всухую проиграл «Ак Барсу» 0:3
23:21 | 15.02.2019
В этом году одна из школ Екатеринбурга дала рекордный «удой»: сформировали 21 первый класс
20:07 | 15.02.2019
Определено самое травмоопасное время для смартфонов в уральских широтах
18:04 | 15.02.2019
В Нижнем Тагиле стартовал турнир по художественной гимнастике, организованный Ольгой Глацких
17:50 | 15.02.2019
Губернатор Прикамья принял участие в совещании премьер-министра РФ с главами субъектов
17:44 | 15.02.2019
В Перми празднуют 30-летие вывода войск из Афганистана
17:36 | 15.02.2019
Пермский край передал Якутии наработки по «Управляем вместе» и «Центру организации закупок»
17:10 | 15.02.2019
Роспотребнадзор Прикамья проверяет детский санаторий «Орленок»
17:09 | 15.02.2019
Евгений Куйвашев рассказал о планах по созданию научно-образовательного центра на Урале
16:40 | 15.02.2019
Долго скрывавшийся пермский наркодилер получил тринадцать лет