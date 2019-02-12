Пермь: новости дня
16:11 | 17.02.2019
Житель Прикамья осужден за угрозы сожительнице и побои
В октябре 2018 года пара поссорилась у себя дома, и мужчина начал избивать сожительницу. Затем замахнулся на женщину кухонным ножом, угрожая убить. Схватив ее за шею рукой, в которой был нож, нанес несколько резаных ран шеи, спины и руки. После этого женщина обратилась в полицию.
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что несколькими месяцами в паре уже была ссора, после которой потерпевшая решила уйти из дома. Сожитель схватил ее за волосы и толкнул, затем несколько раз ударил женщину ухватом по ребрам. Потерпевшей был нанесен легкий вред здоровью. В момент совершения преступлений мужчина был нетрезв.
Суд приговорил подсудимого к полутора годам в исправительной колонии строгого режима.
© «Вечерние Ведомости»
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