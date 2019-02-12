Житель Прикамья осужден за угрозы сожительнице и побои

16:11 | 17.02.2019

В Чердыни вынесен приговор ранее судимому 46-летнему местному жителю. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.



В октябре 2018 года пара поссорилась у себя дома, и мужчина начал избивать сожительницу. Затем замахнулся на женщину кухонным ножом, угрожая убить. Схватив ее за шею рукой, в которой был нож, нанес несколько резаных ран шеи, спины и руки. После этого женщина обратилась в полицию.



В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что несколькими месяцами в паре уже была ссора, после которой потерпевшая решила уйти из дома. Сожитель схватил ее за волосы и толкнул, затем несколько раз ударил женщину ухватом по ребрам. Потерпевшей был нанесен легкий вред здоровью. В момент совершения преступлений мужчина был нетрезв.



Суд приговорил подсудимого к полутора годам в исправительной колонии строгого режима.