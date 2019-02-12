Губернатор Прикамья принял участие в совещании премьер-министра РФ с главами субъектов

17:50 | 15.02.2019

15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание с высшими должностными лицами субъектов Федерации. Участие в мероприятии принял губернатор Пермского края Максим Решетников.



Глава Правительства отметил целесообразность изменения системы предоставления субсидий для регионов так, чтобы инвесторы, участвующие в региональных проектах, могли планировать работу на более длительную перспективу.



«Бизнесу нужна предсказуемость, чтобы эффективнее планировать работу, инвестировать и расширять мощности. Для этого нужно долгосрочное финансирование от заказчиков, которыми выступают региональные и муниципальные власти. Причем это не на год, конечно, а на тот срок, на который выдаются субсидии из федерального бюджета. Затем требуется их переподтверждать, что усложняет работу регионам и бизнесу. Давайте обсудим возможность перенастройки системы предоставления бюджетных средств», — обозначил Дмитрий Медведев.



Ранее глава Пермского края Максим Решетников озвучивал необходимость планирования межбюджетных трансфертов на более длительный срок. В частности, на пленарном заседании Российского инвестиционного форума Максим Решетников подчеркнул, что каждый год субъекты сталкиваются с длительным процессом передачи субсидий муниципалитетам, где и происходят основные мероприятия. Регион активно применяет эту практику, например, контракты с подрядчиками на содержание дорог заключаются в Прикамье на 3 года.