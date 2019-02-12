Пермь: новости дня
17:50 | 15.02.2019
Губернатор Прикамья принял участие в совещании премьер-министра РФ с главами субъектов
Глава Правительства отметил целесообразность изменения системы предоставления субсидий для регионов так, чтобы инвесторы, участвующие в региональных проектах, могли планировать работу на более длительную перспективу.
«Бизнесу нужна предсказуемость, чтобы эффективнее планировать работу, инвестировать и расширять мощности. Для этого нужно долгосрочное финансирование от заказчиков, которыми выступают региональные и муниципальные власти. Причем это не на год, конечно, а на тот срок, на который выдаются субсидии из федерального бюджета. Затем требуется их переподтверждать, что усложняет работу регионам и бизнесу. Давайте обсудим возможность перенастройки системы предоставления бюджетных средств», — обозначил Дмитрий Медведев.
Ранее глава Пермского края Максим Решетников озвучивал необходимость планирования межбюджетных трансфертов на более длительный срок. В частности, на пленарном заседании Российского инвестиционного форума Максим Решетников подчеркнул, что каждый год субъекты сталкиваются с длительным процессом передачи субсидий муниципалитетам, где и происходят основные мероприятия. Регион активно применяет эту практику, например, контракты с подрядчиками на содержание дорог заключаются в Прикамье на 3 года.
© «Вечерние Ведомости»
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