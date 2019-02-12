Пермь: новости дня
17:44 | 15.02.2019
В Перми празднуют 30-летие вывода войск из Афганистана
Отдать дань памяти пришли Герой Советского Союза, генерал, командир легендарной группы «Альфа» Геннадий Зайцев, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, глава Перми Дмитрий Самойлов, представители краевых и городских властей, председатель правления пермских краевых общественных организаций «Боевое братство» и «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Кульпин, Герой России Сергей Яшкин.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, в честь павших воинов прозвучал гимн России. Участники церемонии и присутствующие возложили цветы к памятнику «Разорванное братство».
Также сегодня состоялось торжественное собрание в честь юбилейной даты. Свои поздравления ветеранам, семьям погибших направил губернатор Пермского края Максим Решетников. «Столкнувшись с испытаниями на войне, вашему поколению пришлось непросто и после, в мирной жизни. Вы смогли выстоять там и не сломались здесь. Важную роль в этом сыграло воинское братство, чувство локтя, взаимовыручка. Сегодня многие из вас служат в правоохранительных органах, работают на крупных предприятиях, ведут свой бизнес, трудятся в органах власти, занимаются общественной работой. Вы помогаете семьям погибших и своим товарищам, которые нуждаются в поддержке, участвуете в жизни региона, работаете с молодежью», — говорит губернатор в видеопослании.
От имени полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова к собравшимся обратился главный федеральный инспектор в Пермском крае Сергей Половников: «Чествование военнослужащих, прошедших войну в Афганистане, — одна из ключевых задач проекта «Герои Отечества», который реализуется по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. От имени полномочного представителя и от себя лично еще раз поздравляю вас с этой датой. Крепкого здоровья, семейного благополучия. Пускай в ваших домах всегда царит мир».
«Благодарю вас за честное и мужественное исполнение воинского долга в Афганистане, за то, что вы выстояли в 90-е годы, когда были попытки переоценить эти исторические события. Сегодня ни у кого нет сомнения, что именно вы тогда дали бой международному терроризму, который готовился против нашей страны. Спасибо, что сохранили свое боевое братство, чувство локтя. Город всегда вместе с вами», — обратился к присутствующим Дмитрий Самойлов.
На торжественном вечере Герой Советского Союза Геннадий Зайцев поздравил собравшихся с юбилейной датой. «Афганская война никогда не будет вычеркнута из народной памяти. Она навсегда останется в истории нашей страны свидетельством ратной доблести и героизма, — сказал командир легендарной группы «Альфа». — Значительный вклад в решение поставленных Отечеством задач, выполнение интернационального долга внесли и пермяки. 6300 человек принимали участие в операциях в Афганистане, 140 человек погибло при исполнении служебного долга».
Председатель правления пермских краевых общественных организаций «Боевое братство» и «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Кульпин отметил, что наша армия выполняла геостратегические задачи. «А сегодня ветераны Афганистана являются активными участниками жизни общества. Многие из нас до сих пор живут по законам боевого братства. На наши плечи легла забота о ветеранах, семьях погибших, конечно, воспитание молодого поколения. Самое ценное, что отец может передать сыну, — это память прошлого, мудрость, память о людях, чьи ратные, трудовые подвиги стали неотъемлемой частью истории нашей страны», — добавил он.
В Афганистане побывали 620 тысяч советских военнослужащих и 21 тысяча рабочих и служащих. Всего погибло за годы военных действий 14453 человека и 417 человек пропали без вести и попали в плен, 119 из них были освобождены.
Всего в Пермской области прошло через войну в Афганистане более 6 тысяч военнослужащих. 140 человек погибло при исполнении служебного долга, два человека числятся без вести пропавшими.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:50 | 15.02.2019
Губернатор Прикамья принял участие в совещании премьер-министра РФ с главами субъектов
17:44 | 15.02.2019
В Перми празднуют 30-летие вывода войск из Афганистана
17:36 | 15.02.2019
Пермский край передал Якутии наработки по «Управляем вместе» и «Центру организации закупок»
17:10 | 15.02.2019
Роспотребнадзор Прикамья проверяет детский санаторий «Орленок»
17:09 | 15.02.2019
Евгений Куйвашев рассказал о планах по созданию научно-образовательного центра на Урале
16:40 | 15.02.2019
Долго скрывавшийся пермский наркодилер получил тринадцать лет
16:39 | 15.02.2019
В Камышлове 140 семей получили квартиры по программе переселения из аварийного жилья
16:02 | 15.02.2019
ФРИИ и «Морион Digital» стали партнерами в развитии экосистемы предпринимательства
15:57 | 15.02.2019
30-летие вывода войск: в Екатеринбурге почтили память уральцев, погибших в Афганистане
15:49 | 15.02.2019
Фонд развития промышленности Прикамья стал лучшим в стране
15:40 | 15.02.2019
В 2018 году на Среднем Урале за коррупцию осудили 278 человек
15:01 | 15.02.2019
Около двух десятков домов в Перми останутся без воды
14:56 | 15.02.2019
В Свердловской области открыли еще четыре ледовые переправы
14:33 | 15.02.2019
По факту избиения девушки в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
14:15 | 15.02.2019
На ВИЗе ограничена подача тепла из-за ремонта трубопровода
13:51 | 15.02.2019
Уральская дзюдоистка потренировалась с Путиным
13:48 | 15.02.2019
В Перми стартует демонтаж незаконных рекламных конструкций
13:34 | 15.02.2019
Максим Решетников: «Можно достичь цели нацпроектов, если законодательство станет более гибким»
13:21 | 15.02.2019
Обществознание стало самой популярной дисциплиной ЕГЭ по выбору в 2019 году у выпускников Прикамья
13:10 | 15.02.2019
Сотрудники УМВД по Екатеринбургу изучают документацию по строительству ЖК в центре города
13:06 | 15.02.2019
Валерий Сухих: «Программа газификации наращивает обороты»
12:59 | 15.02.2019
Михаил Коробельников возглавил департамент внутренней политики мэрии Екатеринбурга
12:49 | 15.02.2019
В выходные в Перми потеплеет
12:39 | 15.02.2019
В Екатеринбурге следователи проверяют информацию СМИ о смерти женщины, которой неверно поставили диагноз
12:05 | 15.02.2019
ВСМ Челябинск – Екатеринбург включили в Стратегию пространственного развития до 2025 года
11:10 | 15.02.2019
Мэрия представила результаты общественных обсуждений по «храму-на-драме»
11:03 | 15.02.2019
Коммунальщики отключат воду в центре Кургана на целый день
10:56 | 15.02.2019
Вице-губернатор Зауралья Вадим Шумков освобожден от должности
10:45 | 15.02.2019
В Серове перед судом предстанет девушка, ударившая отчима ножом