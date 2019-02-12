Роспотребнадзор Прикамья проверяет детский санаторий «Орленок»

17:10 | 15.02.2019

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит внеплановую проверку детского санатория «Орленок» в Усть-Качке в связи публикациями в СМИ о нескольких случаях заболевания.



Расследование показало, что 12-13 февраля к медработникам санатория обратилось 11 детей 10-16 лет с температурой до 38, болями в горле, кашлем, насморком, некоторые – с рвотой. Всех детей поместили в изолятор и провели симптоматическое лечение, состояние детей было удовлетворительным. К вечеру 13 февраля восьмерых детей забрали домой родители.



Специалисты ведомства отобрали пробы внешней среды и пищи, обследовали сотрудников и детей. У двух сотрудников санатория и двух обследованных детей выявлены возбудители норовирусной инфекции. Проверка выявила нарушения санитарного законодательства, влекущие необходимость временно запретить работу пищеблока. Подготовлены материалы для передачи дела на рассмотрение в суд.



Внеплановая проверка продолжается.