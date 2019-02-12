Фонд развития промышленности Прикамья стал лучшим в стране

15:49 | 15.02.2019

В четверг, 14 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума-2019 директор Фонда развития промышленности РФ Роман Петруца объявил результаты рейтинга региональных фондов развития промышленности. Федеральный фонд оценивал количество совместных займов, сроки подготовки заявок, информационную открытость, качество взаимодействия с промышленными предприятиями, соблюдение лучших практик работы ФРП.



По итогам деятельности с момента открытия Региональный фонд развития промышленности Пермского края занял первое место среди более полусотни региональных фондов. За период работы Регионального фонда в Пермский край было привлечено более 3,6 млрд рублей на развитие производства 24 промышленных предприятий.



По словам директора федерального Фонда развития промышленности Романа Петруца, общая сумма займов, которые Фонд выдал предприятиям Пермского края, – 2,4 млрд рублей. При этом общий бюджет всех проектов превышает 5 млрд рублей. «В планах регионального фонда на 2019 год увеличить объем привлеченных льготных займов в полтора раза - до 3,7 млрд рублей. План амбициозный, но, учитывая промышленный потенциал региона и активность самого фонда, – реальный», – отметил Роман Петруца.



«Фонд развития промышленности РФ предъявляет очень конкретные требования к качеству проектов промышленных предприятий. Региональный фонд развития промышленности вел организационное и методическое обеспечение подготовки заявок региональных предприятий. Нашей задачей была подготовка заявочной документации высокого качества, а также правильная структуризация сделки по требованиям федерального Фонда», — подчеркнул директор Регионального фонда развития промышленности Пермского края Марат Гакашев.



Напомним, только в 2018 году с помощью регионального ФРП 9 предприятий Пермского края получили льготные займы под 1-5% на сумму в 1,7 млрд рублей.