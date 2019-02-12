Около двух десятков домов в Перми останутся без воды

15:01 | 15.02.2019

В субботу, 16 февраля, в краевой столице запланированы два отключения воды.



В Свердловском районе намечены аварийно-восстановительные работы на ул. Куйбышева, 169/1, предупреждает «Новогор-Прикамье». С 9.30 до 19.00 не будет воды в домах по ул. Куйбышева, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 173аа; Лукоянова, 4.



В Кировском районе в связи с планово-ремонтными работами на улице Шишкина с 9.00 до 19.30 не будет воды на ул. Закамской, 41, 41а; Маршала Рыбалко, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44; Шишкина, 15, 17, 18, 19, 21, 23.