Пермь: новости дня
14:46 | 15.02.2019
За три года в Прикамье появится более 40 новых высокотехнологичных проектов
«Дорожная карта» предполагает проведение мероприятий в три этапа, первый из которых продлится с 2019 по 2021 годы, второй – с 2022 по 2024 годы, третий – с 2025 по 2027 годы. В частности, предполагаются заседания топ-менеджеров технологических компаний, вузов, научных институтов Пермского края с участием представителей РВК, создание корпоративных акселераторов для проектов НТИ, возможно, с использованием методологии акселератора GenerationS. Кроме того, предполагается создание венчурного фонда трансфера технологий для поддержки проектов НТИ от Пермского края и, возможно, от других субъектов ПФО.
«Дорожная карта» направлена на поддержку технологических компаний Пермского края, которые работают на рынках НТИ – в сфере производственных технологий, здравоохранения и персональной медицины, беспилотного автотранспорта, умной энергетики. Ожидается, что в течение 3 лет в регионе будет создано более 40 технологических проектов по приоритетным направлениям НТИ, в том числе, не менее трех компаний с ежегодной выручкой более 500 млн рублей.
Планируется, что в Пермском крае будет создано «единое окно», где технологический бизнес сможет получить консультации по финансовой и нефинансовой поддержке. Для финансирования проектов НТИ в регионе также будет создан венчурный фонд с привлечением частных инвесторов. Кроме того, в регионе появятся тестовые площадки для пилотного внедрения и демонстрации технологий НТИ.
Генеральный директор РВК Александр Повалко: «Пермский край стал девятым регионом России, в котором реализуется «Дорожная карта» НТИ. В Прикамье будет создана комплексная инфраструктура для развития высокотехнологического бизнеса – от венчурных инструментов финансирования до акселерационных программ и образовательных мероприятий. Кроме того, компании Пермского края получат единую «точку входа» для включения в сообщество НТИ и доступа к федеральным механизмам поддержки».
Глава Пермского края Максим Решетников подчеркнул, «Дорожная карта» — это следующий шаг в сотрудничестве с РВК по реализации Национальной технологической инициативы в крае. «О необходимости реализации таких проектов неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, обозначая, что в стране должны развиваться отрасли, которые в ближайшие десятки лет станут основой мировой экономики, — отметил губернатор. – В крае исторически сложился пул высокотехнологичных предприятий, которые активно развиваются. И сейчас, на этапе перехода к крупному производству, им необходимо перенимать опыт федеральных коллег, более крупных и опытных игроков рынка».
«Дорожная карта» также предполагает развитие в Пермском крае инновационной инфраструктуры и партнерство региональных технологических компаний, вузов и научных организаций с рабочими группами и центрами компетенций НТИ. В регионе планируется создать корпоративные акселераторы для проектов НТИ, в том числе на базе франшизы GenerationS от РВК. Помимо этого, запланировано проведение образовательных и отраслевых мероприятий для стартапов: выставок и технологических фестивалей, конкурсов с возможностью получения денежных выигрышей и др.
Отдельным пунктом «Дорожной карты» стало формирование инфраструктуры для кооперации научного и бизнес-сообщества. Для этого планируется создание консорциумов, объединяющих технологические компании, вузы и научные институты, а также открытие пространства для коллективной работы «Точка кипения. Пермь». Напомним, в ноябре 2018 года Пермский край и АО «РВК» подписали Соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает реализацию на территории региона проектов и программ в сфере НТИ и цифрового развития, подготовку кадров для высокотехнологичных рынков, развитие венчурного инвестирования и инновационной экосистемы в Пермском крае.
АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд рублей. 100% капитала АО «РВК» принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 27, их суммарный размер — 48,8 млрд рублей. Доля АО «РВК» — 26,6 млрд рублей. Количество портфельных компаний фондов АО «РВК» — 213. Совокупный объем одобренных к инвестированию средств — 18,1 млрд рублей.
Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная государственная программа по созданию новых рынков и обеспечению условия для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрено 8 «дорожных карт» по рынкам Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению. Около 500 проектов получили финансирование. Проектным офисом НТИ является РВК.
© «Вечерние Ведомости»
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