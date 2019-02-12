В Перми стартует демонтаж незаконных рекламных конструкций

13:48 | 15.02.2019

В Свердловском районе будут принудительно снесены два десятка незаконно размещенных щитов и других конструкций, владельцы которых проигнорировали требования о добровольном демонтаже.



С 16 февраля на территории района начнется принудительный демонтаж незаконных рекламных конструкций. С владельцев затем взыщут расходы на демонтаж.



Ранее владельцы незаконных объектов получили требования от районной администрации убрать их в добровольном порядке. Многие собственники выполнили предписание. Так, за 14 февраля демонтированы 27 рекламных конструкций по ул. Сибирской, Героев Хасана, Революции, Островского, Куйбышева, Солдатова, Лодыгина, Компросу.



Сейчас на территории района осталось 24 незаконно размещенные наружные рекламные конструкции: щиты, сити-форматы, сити-борды, суперсайты и пр. Их добровольный демонтаж должен был произойти до 15 февраля. Все они будут демонтированы принудительно.