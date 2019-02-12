Пермь: новости дня
13:34 | 15.02.2019
Максим Решетников: «Можно достичь цели нацпроектов, если законодательство станет более гибким»
По его словам, нацпроекты включают в себя комплексные преобразования практически во всех сферах жизни общества одновременно. Стране предстоит каждый год строить 1,5 млн квартир и 300 индивидуальных домов, 420 центральных амбулаторий онкологии, создавать 230 новых мест в школах, 245 детских технопарков и 345 мобильных технопарков для детей в селах. Дмитрий Медведев подчеркнул, что это трудные показатели, но они достижимые.
Премьер-министр также обозначил, что конечная цель национальных проектов – это решение социальных проблем. Важно, чтобы люди чувствовали изменения каждый день, видели их: строительство новых школ, дорог, благоустроенные дворы и парки, чистые улицы – это то, за что будут нести ответственность местные чиновники. Премьер-министр пообещал, что будет лично вместе с членами Правительства выезжать в регионы и контролировать выполнение Указа президента.
«За каждую недостроенную школу или за каждый неотремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать не абстрактная власть, а конкретный чиновник, — сказал Дмитрий Медведев. — И эта ответственность должна быть весьма серьезной».
Губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая на пленарной сессии, согласился с высказыванием премьер-министра о необходимости обеспечивать людям осязаемые изменения в качестве жизни.
«Очевидно, что люди не сразу увидят результат введения нацпроектов. При этом решение бытовых вопросов дает тот запас доверия, который можно использовать при решении больших проектов. Нет смысла приступать к глобальным проектам, пока не налажена текущая работа. Какой смысл строить новые медицинские центры, если к ним не ходит транспорт, если люди добраться туда не могут, или какой смысл строить дороги, если за ними не следят, не чистят снег? Мне кажется, это нормальная губернаторская работа», — отметил Максим Решетников.
Также глава Прикамья подчеркнул, что задачи, поставленные нацпроектами, реальны, но для этого необходимо поменять подход к их решению. «Мы можем все цели, поставленные в нацпроектах, достичь, если повысится гибкость федерального законодательства», — подчеркнул губернатор. Максим Решетников пояснил, что законодательная система консервативна, поэтому распределение межбюджетных трансфертов занимает много времени, и в результате средства, направленные из федерации, доходят до муниципалитетов минимум через месяц. Много времени уходит на проведение конкурсных процедур, итоги которых подводятся в июне-июле, в самый разгар строительно-ремонтного сезона, когда работы уже должны вестись. Максим Решетников отметил, что эффективность работы можно повысить, если оптимизировать процесс межбюджетных трансфертов. Важно максимально сократить время получения средств муниципалитетами, так как именно они являются конечными исполнителями большинства мероприятий.
© «Вечерние Ведомости»
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