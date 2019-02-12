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Пермь: новости дня


 

13:06 | 15.02.2019

Валерий Сухих: «Программа газификации наращивает обороты»

В Осинском районе состоялся запуск газопровода в деревне Язлово. Более ста семей получили возможность подключения к газу своих домов. По словам председателя Законодательного собрания, депутата от Осинского района Валерия Сухих, взаимодействие муниципальных и краевых властей увеличивает эффективность программы газификации Пермского края.

Напомним, в 2017 году в Пермском крае прошла расконсервация программы газификации. За два года в рамках реализации программы построено 63 газопровода общей протяженностью 800 км. Почти в шесть раз выросло количество домовладений, получивших возможность подключения к газу.

На встрече с жителями Осинского района Валерий Сухих отметил: «Газификация деревни Язлово - показатель слаженной работы властей всех уровней и жителей. Проект появился благодаря инициативе населения в 2018 году. Сегодня краевые власти и губернатор поддерживают направление газификации в Пермском крае и делают все возможное для того, чтобы в домах жителей сельских территорий появлялся газ. В Осе, например, мы уже близки к 100-процентной газификации».

В период с 2019-2021 годы на газификацию региона планируется направить 4,8 млрд руб. В феврале на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края внесены поправки о корректировке регионального бюджета, где на газификацию предусмотрено дополнительно 900 млн руб. Эти средства планируется направить на строительство распределительных газопроводов в муниципалитетах.

Ключевая задача – максимальное число подключенных домов и социальных объектов на вложенный рубль. Источниками для реализации данной программы выступают бюджеты федерации, края и муниципалитетов, средства ПАО «Газпром» и АО «Газпром газораспределение Пермь» и внебюджетные инвестиции. Общая протяженность запланированных к строительству распределительных газопроводов составит 919 км. Планируется, что газом будет обеспечено еще 39 населенных пунктов, свыше 14 тыс. домовладений. В результате реализации второй очереди программы уровень газификации Пермского края достигнет 66%.

С 2017 г. введен механизм социальной поддержки – компенсации расходов на подключение газа к домовладению. Она составляет сумму до 40 тысяч рублей. В течение 2017-2018 гг. материальная помощь на технологическое присоединение к газораспределительной сети оказана 860 гражданам. Это пенсионеры, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами. Общая сумма материальной помощи превысила 30 млн руб.

© «Вечерние Ведомости»

 


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