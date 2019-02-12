Пермь: новости дня
12:55 | 15.02.2019
Пермский край готов делиться механизмом первого в России экспортного акселератора
По словам модератора дискуссии, генерального директора АО «Российский экспортный центр» Андрея Слепнева, в мировой практике акселерация является одним из важнейших инструментов поддержки компаний в вопросах выхода на внешние рынки. Наиболее успешные страны уже используют инструмент экспортной акселерации. В настоящее время менее 1% от общего числа МСП являются экспортерами. Для сравнения – в западных странах этот показатель достигает значения в 5-7% и признается недостаточным. Перед регионами стоит задача по созданию исчерпывающего набора инструментов и стимулов для массового вывода российских компаний на экспорт.
По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, задача Российского экспортного центра – подсказать субъектам России, малым и средним предприятиям, которые сегодня работают на рынке, какие у них есть возможности для выхода на внешние рынки. «Регионы здесь, на мой взгляд, должны говорить о вовлечении в экспортный бизнес, увеличить количество предприятий, которые занимаются экспортом, поскольку эта задача стоит в национальном проекте. Это значит, что правительство региона должно посмотреть, какие предприятия и как взаимодействуют с РЭЦ, и подсказать им, какие существуют меры поддержки, где продукция предприятия может найти сбыт».
По мнению участников дискуссии, одним из таких инструментов призваны стать экспортные акселераторы.
Пермский край первым из регионов России запустит собственный экспортный акселератор, направленный на усиление экспортного потенциала компаний региона. По словам губернатор Пермского края Максима Решетникова, предполагается, что в акселераторе примут участие порядка 50 предприятий, а порядка 30 из них дойдут до конца. «Мы существенно доработали образовательную программу. К федеральной программе мы добавили еще вопросы, связанные с позиционированием на мировых рынках, определение некой экспортной стратегии. За основу мы взяли израильскую программу, когда бизнес удваивается за три года – она очень эффективна, и на ее основе построили свою модель. Свою программу планируем комбинировать с федеральными и региональными мерами. Если модель успешна, предложим к масштабированию», - поделился региональным опытом губернатор.
Напомним, согласно Указу президента РФ Владимира Путина о стратегическом развитии страны до 2024 года несырьевой неэнергетический экспорт в России за 6 лет должен вырасти в два раза. По данным минэкономразвития региона, это означает, что российский экспорт должен расти почти в четыре раза быстрее мирового. За 2018 год экспорт региона составил 5,38 млрд долларов, что на 8,1% больше аналогичного периода 2017 года (экспорт в 2017 г. – 4,98 млрд). Несырьевой неэнергетический сектор составил основную долю от общего экспорта – 3,9 млрд долларов, увеличившись на 6,3% по сравнению с 2017 годом.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:50 | 15.02.2019
Губернатор Прикамья принял участие в совещании премьер-министра РФ с главами субъектов
17:44 | 15.02.2019
В Перми празднуют 30-летие вывода войск из Афганистана
17:36 | 15.02.2019
Пермский край передал Якутии наработки по «Управляем вместе» и «Центру организации закупок»
17:10 | 15.02.2019
Роспотребнадзор Прикамья проверяет детский санаторий «Орленок»
17:09 | 15.02.2019
Евгений Куйвашев рассказал о планах по созданию научно-образовательного центра на Урале
16:40 | 15.02.2019
Долго скрывавшийся пермский наркодилер получил тринадцать лет
16:39 | 15.02.2019
В Камышлове 140 семей получили квартиры по программе переселения из аварийного жилья
16:02 | 15.02.2019
ФРИИ и «Морион Digital» стали партнерами в развитии экосистемы предпринимательства
15:57 | 15.02.2019
30-летие вывода войск: в Екатеринбурге почтили память уральцев, погибших в Афганистане
15:49 | 15.02.2019
Фонд развития промышленности Прикамья стал лучшим в стране
15:40 | 15.02.2019
В 2018 году на Среднем Урале за коррупцию осудили 278 человек
15:01 | 15.02.2019
Около двух десятков домов в Перми останутся без воды
14:56 | 15.02.2019
В Свердловской области открыли еще четыре ледовые переправы
14:33 | 15.02.2019
По факту избиения девушки в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
14:15 | 15.02.2019
На ВИЗе ограничена подача тепла из-за ремонта трубопровода
13:51 | 15.02.2019
Уральская дзюдоистка потренировалась с Путиным
13:48 | 15.02.2019
В Перми стартует демонтаж незаконных рекламных конструкций
13:34 | 15.02.2019
Максим Решетников: «Можно достичь цели нацпроектов, если законодательство станет более гибким»
13:21 | 15.02.2019
Обществознание стало самой популярной дисциплиной ЕГЭ по выбору в 2019 году у выпускников Прикамья
13:10 | 15.02.2019
Сотрудники УМВД по Екатеринбургу изучают документацию по строительству ЖК в центре города
13:06 | 15.02.2019
Валерий Сухих: «Программа газификации наращивает обороты»
12:59 | 15.02.2019
Михаил Коробельников возглавил департамент внутренней политики мэрии Екатеринбурга
12:49 | 15.02.2019
В выходные в Перми потеплеет
12:39 | 15.02.2019
В Екатеринбурге следователи проверяют информацию СМИ о смерти женщины, которой неверно поставили диагноз
12:05 | 15.02.2019
ВСМ Челябинск – Екатеринбург включили в Стратегию пространственного развития до 2025 года
11:10 | 15.02.2019
Мэрия представила результаты общественных обсуждений по «храму-на-драме»
11:03 | 15.02.2019
Коммунальщики отключат воду в центре Кургана на целый день
10:56 | 15.02.2019
Вице-губернатор Зауралья Вадим Шумков освобожден от должности
10:45 | 15.02.2019
В Серове перед судом предстанет девушка, ударившая отчима ножом