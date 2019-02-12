В выходные в Перми потеплеет

12:49 | 15.02.2019

Сейчас в столице Прикамья -5 градусов, пасмурно. Сегодня, 15 февраля, днем в Перми ожидается -5°C, ночью – -8°C.



Завтра вероятен снег, столбик термометра покажет днем -4°C, ночью – -11°C. В воскресенье, 17 февраля, потеплеет до -1°C, ночью будет -12°C. Теплая погода сохранится и днем в понедельник.