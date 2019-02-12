Новое производство Прикамья получило поддержку государственного банка

18:38 | 14.02.2019

14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов в присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова подписали соглашение о финансировании инвестиционного проекта. Он предполагает создание в Перми автоматизированной линии глубокой переработки полиэтилентерфталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов.



ВТБ предоставит предприятию банковскую гарантию исполнения обязательств на сумму 578 млн рублей в адрес федерального Фонда развития промышленности, частично профинансировавшего проект. Также банк открывает компании кредитную линию на 477 млн рублей на приобретение оборудования. Создаваемая в рамках проекта производственная линия станет первой в мире, охватывающей полный цикл: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий. Проект входит в число приоритетных в Прикамье, общая сумма инвестиций составляет 1,2 млрд рублей.



Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Поддержка значимых отечественных высокотехнологичных производств – одна из задач нашей группы. Компания «Упакс-Юнити» является самым крупным на Урале производителем одноразовой посуды и упаковки. Уверен, наша совместная работа не только окажет содействие в работе предприятия, но также внесет вклад в промышленное и экономическое развитие Пермского края».



По словам главы региона Максима Решетникова, краевые власти заинтересованы в развитии предприятий. «Упакс-Юнити» входит в тройку крупнейших производителей одноразовой посуды в России. Новая линия по переработке вторичного ПЭТ-пластика станет первым в стране предприятием с производством упаковки пищевых продуктов полного цикла. Поддержка пермского предприятия такого уровня – еще одно подтверждение перспективности этого проекта», – подчеркнул Максим Решетников.



«Мы имеем большой опыт работы на рынке, обеспечиваем экологичность производства и высокое качество выпускаемой продукции. В реализации проекта будут использоваться технологии, не имеющие аналогов в России. Создание новой линии позволит нам расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить выручку в 1,5 раза, внести свою лепту в улучшение экологической ситуации в регионе», – прокомментировал генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов.



ООО «Упакс-Юнити» основано в г. Пермь, осуществляет свою деятельность с 2001 года в одном из перспективных направлений – производстве одноразовой посуды и упаковки из полипропилена. Является одним из ведущих предприятий России по выпуску одноразовой посуды, пластиковых контейнеров для продуктов питания, упаковки для молочной и масложировой продукции. По результатам исследования рынка одноразовой твердой упаковки, компания входит в пятерку крупнейших производителей в Российской Федерации. На сегодняшний момент работает три современных производственных цеха, 5 460 кв. м складских помещений, 320 сотрудников.