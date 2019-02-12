Пермякам расскажут о лунных экспедициях

18:00 | 14.02.2019

20 февраля в 19:00 в звездном зале Пермского планетария пройдет публичная лекция «Лунные экспедиции».



Встреча посвящена наступающему 50-летию первой высадки человека на другое небесное тело. Слушатели смогут обсудить технические стороны полета. С лекцией выступит кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры теоретической физики ПГНИУ Кирилл Циберкин.



Вход свободный. Подробности по телефонам: 260-41-29, 294-34-11.