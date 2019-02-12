Сергей Половников провел совещание по вопросам безопасности с руководителями силовых структур, МЧС и территориальных органов федеральной исполнительной власти

17:37 | 14.02.2019

12 февраля главный федеральный инспектор Сергей Половников провел в ГУ МЧС России по Пермскому краю первое в этом году координационное совещание с руководителями территориальных органов федеральной исполнительной власти, силовых и контрольно-надзорных ведомств Пермского края. В совещании, в режиме видео-конференц-связи, участвовали и главы муниципальных образований Пермского края.



Основные вопросы повестки были посвящены безопасности людей, проживающих в территориях региона. Начальник краевого ГУ МЧС Андрей Бабинцев отметил, что с начала текущего года на территории Пермского края зарегистрировано 13 социально-значимых происшествий, в которых пострадали 62 человека, погибли 6 человек, спасены 56. Зарегистрированы 386 пожаров, из них 290 в жилом фонде, погибли 29 человек. На водных объектах зарегистрированы 2 происшествия, погиб один человек. В ликвидации дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения принимали участие 307 раз, при этом подразделениями спасены 333 человека.



Особое внимание участники встречи уделили вопросу организации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления Пермского края при проведении мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей на них.



В ходе совещания было предложено разработать соглашения между Главным управлением МЧС России по Пермскому краю с федеральными органами исполнительной власти Пермского края по совместному проведению профилактической работы с населением Пермского края. Главам муниципальных районов и городских округов Пермского края рекомендовано организовать исполнение целевых программ «Пожарная безопасность» в части мероприятий, направленных на агитацию и пропаганду пожарной безопасности среди населения.



27 ноября 2018 года состоялось заседание Коллегии по вопросам безопасности при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу «О ходе реализации концепции построения и развития АПК «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа».



В рамках исполнения Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446р, в Пермском крае проведена следующая работа по внедрению АПК «Безопасный город»:



- создана межведомственная комиссия,



- утверждены пилотные зоны создания АПК «Безопасный город»: Чайковский муниципальный район, г. Пермь и г. Соликамск;



- разработано и согласовано в Совете главных конструкторов АПК «Безопасный город» техническое задание на создание и внедрение опытного участка АПК «Безопасный город»;



- разработан проект дорожной карты построения и развития АПК «Безопасный город» на территории Пермского края.



Сергей Половников отметил, что фактически система «Безопасный город» будет консолидировать в себе те комплексы, которые сейчас работают, это и камеры видеонаблюдения, и комплексы фиксации нарушения дорожного движения, и космический мониторинг, и многие виды другого мониторинга – все это будет приходить в один единый центр, что даст возможность более оперативно реагировать на угрозы или чрезвычайные происшествия и ситуации, которые происходят.



Завершилось совещание рассмотрением вопроса о реализации на территории Прикамья Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.



Согласно Концепции общественной безопасности, утвержденной президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 года, в числе основных источников угроз общественной безопасности названа коррупция.



За 2018 год в Пермском крае выявлено 1939 нарушений коррупционного характера. К дисциплинарной ответственности привлечено 640 лиц (в том числе 29 уволено в связи с утратой доверия), к административной - 91 лицо. СУ СК России по Пермскому краю в 2018 году было возбуждено 244 уголовных дела.



Самыми распространенными являются нарушения требований законодательства о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.



По поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова на особый контроль взяты меры по предупреждению коррупции в таких наиболее подверженных ее проявлениям сферах, как образование, медицина и жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, лесное хозяйство.