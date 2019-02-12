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Пермь: новости дня


 

17:23 | 14.02.2019

Первое в России производство параформа запустят в Пермском крае

14 февраля в Сочи, в рамках Российского инвестиционного форума состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) между Пермским краем и ПАО «Метафракс». В присутствии председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Армена Гарсляна и президента компании GEA Оливера Ческотти подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор «Метафракса» Владимир Даут.

«Экспортно ориентированное производство – то, к чему мы стремимся сейчас во всех областях, в том числе и в сфере химической промышленности. Инвестиционный проект по производству параформальдегида и формалина, который будет реализован в Пермском крае, позволит производить суммарно 210 тысяч тонн готовой продукции в год», – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Документ подтверждает готовность предприятия реализовать СПИК по возведению нового производства параформа на территории Пермского края. В рамках специального инвестиционного контракта регион предоставит «Метафраксу» право на налоговые льготы и преференции.

С пуском установки пермский «Метафракс» станет единственным производителем параформа в России. Мощность агрегата составит 30 тысяч тонн в год. Кроме того, инвестиционный проект предполагает строительство установки по производству формальдегида мощностью 180 тысяч тонн в год. Новопроизведенную промышленную продукцию предприятие планирует реализовывать как на внутреннем, так и на зарубежном рынках.

Новое производство позволит создать более 40 новых рабочих мест в Губахе, обеспечит дополнительные налоговые отчисления в бюджет Пермского края, а также способствует общему социально-экономическому развитию региона.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в регионе активно развиваются механизмы адресной поддержки предприятий. «Специальный инвестиционный контракт – это один из инструментов поддержки промышленности, который востребован в крае. По количеству региональных СПИКов Пермский край занимает 1 место в России, – отметил губернатор. – При этом мы понимаем, что действия со стороны бизнеса и органов власти должны быть взаимными. Эта взаимность есть со стороны «Метафракса» – предприятие активно развивает социальную инфраструктуру и создает новые рабочие места».

По словам председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Армена Гарсляна, для предприятия важна поддержка краевых властей. «СПИК важная, но не единственная составляющая поддержки, которую мы получаем. В Губахе строят дороги, строятся вышки для сотовой связи, - отметил Армен Гарслян. – Со своей стороны мы создаем новые рабочие места, строим социальную инфраструктуру, обучаем людей так, чтобы они могли управлять этим высокотехнологичным производством».

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 5,2 млрд рублей. Для реализации проекта компания планирует привлечь собственные и заемные средства. Срок окупаемости составит порядка 8 лет.

По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, в настоящее время параформ в России не производится и импортируется из Европы и Китая: «Строительство установки на ПАО «Метафракс» позволит компании полностью обеспечить отечественных потребителей и снизить зависимость от импорта. Часть продукции будет поставляться на экспорт».

Производство параформальдегида будет интегрировано с установками по производству формалина и пентаэритрита. Для снижения экологической нагрузки на окружающую среду технологией предусмотрена установка каталитического окислителя для обезвреживания отходящих газов.

Начало реализации проекта запланировано на 1 квартал 2019 г. Срок реализации инвестиционной фазы проекта – 3 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2021 года.

Отметим, сегодня же в рамках форума «Метафракс» и компания GEA подписали контракт на разработку проекта и поставку оборудования для установки параформальдегида (параформа) на производственной площадке предприятия.

Напомним, на данный момент ПАО «Метафракс» уже осуществляет реализацию первого специального инвестиционного контракта по строительству комплекса по производству аммиака-карбамида-меламина на основе продувочного газа производства метанола. Это поможет обеспечить в регионе выпуск 575 тысяч тонн карбамида, 308 тысяч тонн аммиака и 40 тысяч тонн меламина в год, а также предоставить не менее 400 новых рабочих мест. Начало выпуска товарной продукции комплекса планируется в середине 2021 года.

© «Вечерние Ведомости»

 


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