Жительницу Прикамья оштрафовали за травму сына

16:02 | 14.02.2019

Судебные приставы взыскали штраф с жительницы Чусового, причинившей по неосторожности вред собственному ребенку, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отделе судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району на исполнении находилось производство о взыскании судебного штрафа в размере 8 тысяч рублей. 40-летняя чусовлянка оставила двухлетнего сына под присмотром бабушки и ушла на работу. Спустя какое-то время женщине позвонили из больницы: малыш выпал из окна и получил множественные травмы. Оказалось, мать, уходя на работу, не закрыла окно на кухне. Ребенок забрался на подоконник, пока бабушка не видела, потерял равновесие и упал вниз.



Действия матери были квалифицированы статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Но дознаватель ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и назначении женщине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Обвиняемая полностью возместила причиненный вред: ухаживала за малышом, осуществляла профилактические и реабилитационные мероприятия, поэтому судья удовлетворил ходатайство.

Судебный пристав-исполнитель уведомил женщину о возбуждении исполнительного производства. В тот же день она полностью оплатила штраф.