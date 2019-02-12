В Прикамье отремонтируют участок региональной автомобильной дороги

15:52 | 14.02.2019

Краевое Управление автомобильных дорог выбрало по результатам аукциона подрядчика для ремонту участка региональной автомобильной дороги общего пользования «Подъезд №1 к р/ц Кишерть» в Кишертском районе.



ООО «Комос» стало победителем среди семи участников, договор заключен 6 февраля. Сумма договора - 10 407 777,77 руб. Подрядчик отремонтирует основание дорожной одежды, восстановит дренажные устройства, укрепит обочины, заменит покрытие дороги, нанесет дорожную разметку. Все работы должны быть завершены в течение дорожного сезона 2019 года.