«Новые Протасы» заплатят 150 тысяч за незаконный шлагбаум

14:05 | 14.02.2019

В Прикамье организацию общественного самоуправления оштрафовали за незаконное использование шлагбаума.



Как рассказали в Пермском краевом суде, местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Новые Протасы» на земельном участке, собственником которого не является, использовала шлагбаум, что создавало помехи движению транспорта. За это административное правонарушение на юридическое лицо был наложен штраф в размере 150 тысяч рублей.



Судья Пермского районного суда оставил постановление должностного лица без изменения, и представитель МОО ТОС «Новые Протасы» подал жалобу в Пермский краевой суд, где просил заменить штраф предупреждением, ссылаясь на ст. 4.1.1 КоАП РФ. Однако судья краевого суда счел невозможным применить положения этой статьи, так как замена штрафа предупреждением возможна только в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Не имеет правового значения и тот факт, что шлагбаум был установлен прежними собственниками.



Жалоба представителя организации оставлена без удовлетворения. МОО ТОС «Новые Протасы» предстоит заплатить штраф.