Пермячка примет участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта

13:08 | 14.02.2019

Тренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды на чемпионат мира по лыжным видам спорта.



Представительница Пермского края Мария Истомина вошла в состав женской сборной России. Главный турнир сезона состоится с 19 февраля по 3 марта в Зеефельде, Австрия.



Полный список спортсменов, включенных в сборную страны, доступен на сайте министерства спорта Пермского края: sport.permkrai.ru/about/news.



Мария Истомина специализируется в спринте. 2 февраля 2017 года завоевала бронзовую медаль первенства мира в индивидуальной гонке на 5 км свободным стилем с результатом 15,3 секунды. В марте 2017 года на чемпионате России заняла пятое место.