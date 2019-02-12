«Горьковка» приглашает пермяков послушать музыку Франции

12:57 | 14.02.2019

Концерт «Музыка мира. Франция» состоится в библиотеке им. Горького 17 февраля в 12:00.



Программа «Музыка мира. Франция» продолжает разговор о культурных центрах Европы в рамках проекта «Музыкальная гостиная». На его встречах в рамках проекта выступают преподаватели и учащиеся детской музыкальной школы №6. Так, читателей библиотеки уже познакомили с программами «Музыкальная Вена», «Под небом Италии», «Музыка мира. Норвегия».



Слушателей ожидает путешествие по одному из самых живописных и элегантных городов мира, отмечает преподаватель теоретических дисциплин ДМШ №6 Наталья Маштакова: «Гости смогут соприкоснуться с историей и культурой Парижа, увидеть достопримечательности этого города, услышать музыку, вдохновленную им. Прозвучат произведения Ф. Куперена, К. Сен-Санса, Ж. Бизе, Ф. Шопена, Ж. Оффенбаха, К. Дебюсси, И. Стравинского, Ф. Пуленка».



Встречи «Музыкальной гостиной» проходят раз в год, и к каждой готовится специальная выставка. Экспозиция будет действовать неделю. Посетители библиотеки смогут увидеть и послушать пластинки с музыкой французских композиторов и исполнителей.



«Музыкальная гостиная» расположится в конференц-зале (левое крыло, 3 этаж), 12+, вход свободный.