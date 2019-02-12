В Прикамье разработают комплексный подход к сохранению объектов культурного наследия

12:27 | 14.02.2019

13 февраля губернатор Прикамья Максим Решетников встретился с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пермском крае.



На встрече глава региона обозначил значимость совместной работы представителей ОНФ и правительства. «Нам нужна площадка и постоянное общественное обсуждение с людьми, которые заинтересованы в развитии края, – заявил губернатор. – В каждом из вопросов нам важно слышать жителей, и я допускаю, что не все предлагаемые решения являются идеальными. Зачастую за текущей хозяйственной деятельностью чиновники далеко не всегда понимают важность коммуникаций. Общероссийский народный фронт взял на себя функцию такой площадки-коммуникатора, которая будет привлекать все заинтересованные стороны для обсуждения самых острых вопросов».



По словам сопредседателя регионального ОНФ Ирины Ивенских, на базе Общероссийского народного фронта созданы тематические площадки для реализации Указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». На встрече с губернатором были озвучены направления деятельности: по каким вопросам ОНФ может являться площадкой обсуждения, а по каким – стать двигателем реализации проектов.



«Каждый член правительства увидел для себя свою собственную площадку ОНФ, на которой он сможет с одной стороны реализовывать задачи, которые перед ним стоят, а с другой стороны – слушать то, что говорят люди, получать моментальный отклик общества на новшества и проекты», – резюмировала Ирина Ивенских. По ее словам, вопросы поднимались разные: они связаны с образованием, охраной уникальных памятников деревянного зодчества Пермского края, проектом «Зеленый щит», все, что связано с новой системой обращения твердых бытовых отходов.



Всего представителями Народного фронта передано губернатору порядка 30 рекомендаций, которые, по их мнению, важно учесть в работе органов исполнительной власти.



Одной из рекомендаций, предложенных модераторами тематических площадок ОНФ, стала необходимость повышения эффективности по обращению твердых бытовых отходов. По мнению представителей ОНФ, важно найти механизмы поддержки предпринимательской деятельности, связанной с развитием инфраструктуры раздельного сбора и переработки мусора.



Много внимания во время обсуждения было уделено сохранению объектов культурного наследия региона. В частности, представители Общероссийского народного фронта предложили разработать целевую программу по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Глава Прикамья согласился с инициативой общественников и добавил, что вопрос необходимо рассмотреть шире: «Вопрос объектов культурного наследия требует комплексного решения: это и подготовка специалистов для инспекции, проектных организаций, для бизнеса и строителей – это большой сектор, который должен развиваться. У нас действительно много бесхозных объектов, важно правильно содержать объекты».



Также представители общественности предложили разработать краевую программу по стимулированию жилищного строительства до 2024 года.