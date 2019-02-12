В 2018 году в отношении жителей Прикамья заведено восемь уголовных дел за кражу крышек люков тепловых камер

12:17 | 14.02.2019

Злоумышленники за минувший год украли 66 крышек люков тепловых камер «Пермской сетевой компании».



ООО «Пермская сетевая компания» за 2018 год направило в правоохранительные органы 17 заявлений по факту хищения люков тепловых камер. В результате в отношении злоумышленников заведено восемь уголовных дел, результатом которых стало вынесение приговоров о лишении свободы. Например, мировой суд Мотовилихинского района города Перми приговорил виновного в краже двух крышек люков тепловых камер к лишению свободы сроком на год и 10 месяцев. Кроме того, с него взыскано 3,6 тысячи рублей в пользу «ПСК» в счет возмещения ущерба.



Всего за минувший год злоумышленники украли 66 крышек люков тепловых камер. В результате энергокомпании нанесен ущерб в размере 251 тысячи рублей. Кроме того, противоправные действия злоумышленников могут негативно сказаться на работе теплосетевого комплекса Перми.



«Зачастую злоумышленники даже не задумываются, что могут нанести вред не только нашей компании, но и своему здоровью. Поэтому мы ведем эффективную работу по выявлению случаев несанкционированного проникновения на теплосетевые объекты и стараемся их своевременно пресекать. Также подчеркну, что за кражу любого имущества может грозить наказание в виде лишения свободы», – отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко.