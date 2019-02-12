В Перми пройдет региональный турнир Red Bull «Шлем и краги»

17:58 | 13.02.2019

В субботу, 16 февраля, в Перми на стадионе «Юность» пройдет отборочный турнир по хоккею «Red Bull. Шлем и краги». В открытых любительских соревнованиях могут принять участие команды Перми и Пермского края, состоящие из 6 человек в возрасте от 16 лет и старше. Зарегистрироваться на него можно на сайте Red Bull redbull.com/ru-ru/shlem-i-kragi-registration.



Турниры будут проводиться по олимпийской системе — на вылет. Матчи будут состоять из 2 периодов по 15 минут. Обязательные элементы экипировки — шлем и краги. Кроме того, матчи пройдут без вратарей, вместо ворот будут установлены автомобильные покрышки.



Соревнования, которые пройдут в «Юности», являются отборочным этапом всероссийского хоккейного турнира «RED BULL. Шлем и краги» среди любительских хоккейных команд. Команда-победитель 23 февраля отправится в Москву представлять Пермский край в финале, в котором примут участие победители из 15 городов РФ.



Также во время матчей в «Юности» пройдут мастер-классы по катанию на коньках и технике владения шайбой, в которых смогут принять участие все желающие. Вход на соревнования — бесплатный.