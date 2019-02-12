В Пермском районе по нацпроекту отремонтируют 10 дорожных объектов

17:37 | 13.02.2019

В этом году в рамках нацпроекта будет отремонтировано десять и реконструирован один дорожный объект в Пермском районе.



МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района» объявило аукционы для выбора подрядчиков для ремонта дорог Пермского района в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В перечень объектов вошли 2,7 км дороги Новые Ляды – Старые Ляды, «Пермь – Екатеринбург» - Нефтяник – 2,6 км, 2 км от Култаево до Нижних Муллов, 600 метров дороги Пермь – Гамово, Кояново – Юг – 2,8 км, 4,1 км от трассы «Пермь – Екатеринбург» до Нестюково, участок Лобаново – Мостовая дороги Лобаново – Насадка длиной 3,2 км, а также три подъезда к поселку Юго-Камский общей протяженностью более 3,5 км. Торги на реконструкцию двухкилометрового участка дороги Гамово – Заречная будут объявлены позже. Все конкурсные процедуры должны завершиться в течение марта.