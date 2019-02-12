МЧС предупреждает пермяков о сосульках

17:22 | 13.02.2019

Сход снега с крыш в результате перепада температур – сезонная проблема. ГУ МЧС по Пермскому краю рекомендует прикамцам держаться подальше от зданий, не парковать машины близко к домам.



Под действием влажности слежавшийся снежный покров становится в три раза тяжелее. Такая масса может содержать куски слежавшегося льда, при падении представляющего большую угрозу для прохожих. Чтобы избежать травматизма, необходимо соблюдать осторожность, не подходить близко к стенам зданий.



Напомним, за уборку снега и сосулек с крыш жилых домов отвечают управляющие организации – УК и ТСЖ.