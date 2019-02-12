Жители Прикамья могут получить ИНН в МФЦ

17:02 | 13.02.2019

Свидетельство ИНН теперь можно оформить не только в налоговой инспекции, но и в любом многофункциональном центре «Мои документы».



Новая услуга по выдаче свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе введена во всех МФЦ с 11 февраля. Здесь можно оформить ИНН впервые, переоформить при смене имени или фамилии, а также заказать дубликат при утере или порче. При этом в случае повторной выдачи свидетельства взимается госпошлина - 300 рублей. Услугу окажут за 6 рабочих дней.



Чтобы оформить свидетельство ИНН, можно обратиться в любое отделение многофункционального центра, независимо от регистрации по месту жительства. Потребуется документ, удостоверяющий личность.