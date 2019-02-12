Жителя Прикамья будут судить за поджог из ревности

15:57 | 13.02.2019

В Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 28-летнего местного жителя. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.



Следствие установило, что в августе прошлого года мужчина вместе с сожительницей выпивал в квартире, где они временно жили, принадлежащей Скальнинскому сельскому поселению. Пара поссорилась на почве ревности, и девушка ушла из дома. Тогда ревнивец решил поджечь квартиру. Он отправил даме сердца СМС с соответствующей угрозой, а потом облил ацетоном кусок поролона и одежду и поджег их спичками. Когда огонь стал распространяться по квартире, злоумышленник скрылся. Пожар потушили, никто не пострадал.



Ущерб муниципальному образованию от пожара составил около 400 тысяч рублей.



Поджигателя задержали в кратчайшие сроки и возбудили уголовное дело. Сейчас оно передано в суд.