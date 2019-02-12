В Перми пройдет кубок города по подледному лову

15:42 | 13.02.2019

«Ледовое побоище» стартует 23 февраля в 10:00 в акватории верхнего бьефа Камской ГЭС, в районе пляжа КамГЭС. Любители зимней рыбалки смогут наловить рыбы и получить за это призы.



Кубок Перми по подледному лову рыбы запланирован как большой семейный праздник на свежем воздухе. Будут конкурсы и подарки для болельщиков, а участников соревнований ждут кубки, медали, ценными призами, а также горячая уха. Шоу-программа для болельщиков рассчитана на весь день. Будут работать зона барбекю и народная ярмарка.



Участвовать могут все желающие, любого пола и возраста. Заявку на участие нужно подать в судейскую коллегию за час до старта соревнований. Состязания будут проводиться в личном зачете. Участники должны иметь при себе снасти и теплую одежду.