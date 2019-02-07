В Прикамье отмечается 30-летие вывода войск из Афганистана

14:46 | 10.02.2019

В юбилейный год в Пермском крае продолжаются мероприятия, посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана.



В течение 2018-2019 годов в регионе запланировано проведение более 100 мероприятий. В их числе акции памяти, возложения цветов, лекций, встречи поколений и реставрации памятников, а также выпуск памятных изданий.



«Мы понимаем, что важно не только почтить память наших героев, но и передать эти знания и ценность мира молодому поколению. Поэтому мы стараемся максимально привлекать молодежь в данные мероприятия. В плане можно найти и вечера встреч, и лекции, и вахты памяти – все это делается, чтобы молодежь помнила и печальные страницы нашей истории», – говорит руководитель организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных 30-летию вывода войск из Афганистана, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Яна Дорофеева.



15 февраля состоится митинг, возложение венков и цветов у памятника «Разорванное братство» и праздничный концерт в ДК им. А.Г. Солдатова, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. С памятной юбилейной датой пермяков поздравит легендарный пермяк – Герой Советского Союза, генерал, командир легендарной Группы «Альфа» Геннадий Николаевич Зайцев.



За 9 лет и полтора месяца (25.12.1979 – 15.02.1989) в Афганистане побывали 620 тысяч советских военнослужащих и 21 тысяча рабочих и служащих. Всего погибло за годы военных действий 14453 человека и 417 пропали без вести и попали в плен, 119 из них были освобождены.



Всего в Пермской области прошло через войну в Афганистане более 6 тысяч военнослужащих. 140 человек погибло при исполнении служебного долга, два человека – без вести пропавшие.