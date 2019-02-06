Прикамца задержали при попытке продажи краденой казачьей шашки

18:47 | 8.02.2019

Ранее судимого 46-летнего жителя Верещагино подозревают в краже с незаконным проникновением в жилище и хищении огнестрельного оружия.



Минувшим летом мужчина был в гостях у своего знакомого. Хозяин показал гостю сувенирную казачью шашку. Через некоторое время верещагинец решил ее похитить и продать. Будучи нетрезв, он повредил входную дверь и незаконно проник в жилище своего знакомого в его отсутствие. Подозреваемый похитил шашку, нашел в комнате ключи от сейфа и забрал оттуда охотничье ружье.



Мужчину задержала полиция при попытке продать сувенирное оружие коллекционеру. Дома у подозреваемого при обыске нашли и изъяли похищенное ружье.



Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.