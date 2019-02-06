Пермь: новости дня
18:25 | 8.02.2019
В пермских МФЦ число обращений за услугами соцзащиты выросло более чем на 60%
Самой востребованной темой обращений было назначение ежемесячного пособия на ребенка. По сравнению с январем прошлого года таких заявлений стало на 44% больше – принято 4192 пакета документов. Также существенно увечилось количество запросов на оформление субсидий по оплате жилых помещений и коммунальных услуг – в начале текущего года МФЦ оказали на 36,9% больше подобных услуг. Почти на 100% вырос объем принятых документов на предоставление ежемесячных денежных компенсаций по оплате коммунальных услуг за жилые помещения гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством (в январе 2018 года принято 790 запросов, в январе 2019 года – 1574).
Как отмечают в пресс-службе МФЦ, популярность многофункциональных центров растет вместе с количеством предоставляемых услуг. Так, в 2018 году перечень услуг в сфере социальной поддержки пополнился на 23 наименования. Теперь в центрах «Мои документы» можно оформить ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, получить статус опекуна и попечителя, подать заявление о назначении выплат на содержание детей, находящихся под опекой, или денежного вознаграждения приемным родителям и т.д.
В целях экономии личного времени специалисты советуют перед посещением центров «Мои документы» удостовериться в том, что та или иная услуга в МФЦ предоставляется. Сделать это можно на сайте учреждения (mfc-perm.ru), а также позвонив по телефону 8 800 555 05 53 (звонок бесплатный).
© «Вечерние Ведомости»
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