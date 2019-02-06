Игорь Комаров оценил готовность ПФО к переходу на цифровое телевещание

17:50 | 8.02.2019

8 февраля в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с генеральным директором ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андреем Романченко, где обсуждался переход округа на цифровое эфирное телевизионное вещание.



Участие в совещании также приняли полномочный представитель генерального директора РТРС в ПФО Вячеслав Старков и директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.



Пермский край входит в восемь регионов ПФО, где аналоговое вещание прекратится 3 июня. Прикамье вошло в третью волну отключений. Вторая волна отключения «аналога» пройдет 15 апреля, когда аналоговые передатчики в ПФО выключат Кировская область, Республика Мордовия, Удмуртская и Чувашская Республики. В числе первых семи регионов России, где аналоговое вещание будет отключено уже 11 февраля, два региона ПФО: Пензенская и Ульяновская области.



Отметим, что в Пермском крае уже сегодня возможность просмотра цифрового телевещания имеют 2600 тыс. человек (98,8 % от общей численности населения края).



Игорь Комаров напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что процесс перехода на цифровое телевидение должен проходить аккуратно и постепенно. Отключение аналогового вещания ни для кого не должно стать неожиданным, для чего в ПФО ведется активная разъяснительная работа.



За оставшееся до отключения аналогового вещания время «эфирным телезрителям» нужно проверить, что они сейчас смотрят — «аналог» или «цифру». Если на телеэкране рядом с логотипами «Первого канала», «России 1», НТВ, ТНТ, «Пятого канала», «Рен ТВ», СТС и «Звезды» есть буква «А», значит, они принимают аналоговое телевидение, и необходимо настроить телевизор на прием «цифры». Современные телевизоры, выпущенные после 2013 года, по умолчанию поддерживают цифровой стандарт DVB-T2. К такому ТВ нужна обычная дециметровая антенна. «К телевизорам предыдущего поколения необходимо дополнительно подключить цифровую приставку с поддержкой DVB-T2», – дал рекомендации телезрителям Андрей Романченко.



В большинстве регионов округа социально незащищенным категориям граждан будет оказываться материальная помощь для приобретения оборудования приема цифрового сигнала. В Пермском крае на эти цели заложено 2,563 млн рублей. Разобраться в подключении нового оборудования людям старшего поколения в Прикамье помогут 406 волонтеров.



Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы».



Полномочный представитель президента РФ отметил, что во всех регионах округа будут выполнены целевые показатели федеральной программы по охвату населения цифровым сигналом. «ПФО готов к переходу в новую эпоху телевидения», – сказал Игорь Комаров.