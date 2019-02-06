В Перми на «Лыжню России» зарегистрировалось почти 4 тысячи человек

17:43 | 8.02.2019

9 февраля в столице Прикамья пройдет ежегодная лыжная гонка «Лыжня России». Онлайн-регистрация на сайте минспорта завершится в полночь.



Для участия в забеге регистрацию уже прошли около 4 тысяч человек, сообщает региональное министерство физической культуры и спорта. Всего в Прикамье в «Лыжне России» примет участие около 16 тысяч человек.



В зависимости от возраста и физической подготовки участники преодолеют одну из трех дистанций: 2019 метров, 5 или 10 км.



Напомним, центральной площадкой края традиционно станет СК «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22). В день гонки туда можно будет бесплатно добраться на специальном автобусе: с 8:30 до 15:30 от остановки «Площадь Восстания» (ул. Соликамская – «Райский сад») до лыжной базы «Пермские медведи» и обратно. Рядом с СК также будет работать парковка на 300 автомобилей, кроме того, машину можно будет оставить на обочине по ул. Лядовской.