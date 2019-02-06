Преступность в Прикамье за 2018 год сократилась на 5%

17:31 | 8.02.2019

8 февраля состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю. Участие в нем принял губернатор Прикамья Максим Решетников, главный федеральный инспектор Пермского края Сергей Половников, представители надзорных органов региона.



Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев озвучил основные итоги работы регионального управления за 2018 год. По его словам, совместно с другими правоохранительными органами ежегодно удается добиваться высоких результатов в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. «Раскрываемость убийств по итогам 2018 года составляет 96,2%, изнасилований - 99,2%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, — 99%. Эти показатели выше среднероссийских. Благодаря совместной деятельности правоохранительных органов уровень преступности за 2018 год сократился на 5%», — подчеркнул Сергей Сарапульцев.



В 2018 году в следственные органы следственного управления поступило более 13 тысяч сообщений. По результатам их рассмотрения возбуждено 2 748 уголовных дел. Всего в производстве следователей находилось 4 293 уголовных дела, окончено производством 2 044 уголовных дела.



В своем выступлении глава Пермского края отметил, что высокие результаты раскрываемости преступлений могут быть только итогом системной, последовательной работы. Максим Решетников поблагодарил работников Следственного комитета за их работу. Губернатор акцентировал внимание на проделанной работе силового ведомства в предотвращении преступлений против детей и подростковой преступности, а также на борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями.



В 2018 году возбуждено 723 уголовных дела о преступлениях в отношении несовершеннолетних. В суд направлено 276 уголовных дел, по которым признан потерпевшим 361 ребенок.



«Сегодня на уровне края решаем масштабную задачу – создаем единую систему профилактики детской преступности и преступлений против детства. Выстраиваем трехуровневую систему выявления подростков из групп риска. Создаем единую платформу для взаимодействия всех заинтересованных ведомств, которая позволит предотвращать детское неблагополучие и преступления. В этом году начали тестировать систему в пилотном режиме в нескольких городских и сельских территориях края. Следователи принимают участие в работе краевой Комиссии по делам несовершеннолетних, где рассматриваются, в том числе, вопросы по выявлению неблагополучных семей, их реабилитации, защите прав детей-сирот – поэтому убежден, внедрение новой системы существенно поможет вам в работе», — отметил в своем выступлении губернатор.



Большой блок вопросов в работе следственного управления Прикамья посвящен экономической деятельности. В частности, решаются вопросы с задолженностью по заработным платам в регионе. «В результате совместной работы краевых властей и правоохранительных органов мы сохранили тысячи рабочих мест. Это важно для людей и для всей экономики края», — подчеркнул Максим Решетников.



В прошедшем году возросло количество уголовных дел, возбужденных по фактам невыплаты заработной платы, с 60 до 63. Защищены трудовые права потерпевших, которым в ходе расследования уголовных дел возмещен ущерб на сумму более 57 миллионов рублей.



Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников отметил, что преступления, повлекшие гибель несовершеннолетних, в том числе вследствие неоказания квалифицированной медицинской помощи, находятся на особом контроле у полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. На особый контроль взяты меры по предупреждению коррупции в таких наиболее подверженных ее проявлениям сферах, как образование, медицина и жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, лесное хозяйство.



В 2018 году следственным управлением Пермского края продолжалась активная работа по расследованию уголовных дел о коррупционных преступлениях. За 2018 год возбуждено 244 уголовных дела. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество фигурантов стоимостью более 20 миллионов рублей.



Кроме того, в 2018 году в производстве следователей находилось 49 уголовных дел налоговой направленности. Активно и эффективно налажена работа по возмещению ущерба. Благодаря работе следователей доля возмещенного бюджетной сфере ущерба превысила 70% (порядка 900 млн рублей).



Подводя итоги коллегии, руководитель следственного управления Сергей Сарапульцев поблагодарил краевые власти за плодотворную совместную работу, отметил системную и напряженную работу сотрудников следственного управления в 2018 году и поставил задачи на текущий, 2019 год. Это обеспечение качества и соблюдение сроков следствия, оперативное раскрытие преступлений, неукоснительное обеспечение конституционных прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства и другие.