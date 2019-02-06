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15:17 | 8.02.2019
Сервис наблюдения за дорогами стал доступен всем жителям Прикамья
Во время визита в ЦБДД губернатор обозначил необходимость внедрения в систему информации со всех дорог (муниципальных, региональных и федеральных), а также данных о движении электричек, городского и регионального общественного транспорта. «По мере того, как мы интегрируем информационные системы, Центр будет наполняться все большим объемом данных, которые в конечном итоге позволят поднять безопасность дорожного движения в крае на новый уровень. Мы хотим, чтобы жители имели понимание по времени и условиям поездок по городу и краю. Также система поможет нам бережно эксплуатировать дорожные объекты, сократить число дорожно-транспортных происшествий, сделать понятным расписание общественного транспорта», — подчеркнул губернатор.
Система уже отображает изображение с камер на региональных дорогах, погодные условия и уборку дорог от снега. Кроме того, в единое информационное пространство Центра будут интегрироваться системы «Безопасный город», реестр легального таксомоторного транспорта, который позволит контролировать обслуживание жителей службами такси.
По информации регионального минтранса, объединение всей информации в едином центре с региональных и муниципальных дорог, а в перспективе и федеральных трасс, проходящих по территории края, повысит безопасность дорожного движения, а в случае необходимости позволит делиться информацией со всеми заинтересованными ведомствами.
До конца 2019 года будут установлены еще 10 комплексов автоматического весогабаритного контроля, а также 56 стационарных комплексов фотовидеофиксации, 10 из них — с возможностью распознавания характера перевозимого груза.
Краевая система видеонаблюдения состоит из 423 видеокамер, расположенных в 8 городах в 97 местах установки. В г. Перми в 26 местах массового скопления людей установлено 150 видеокамер. Информация с видеокамер г. Перми выводится на видеостену диспетчерского центра МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», на видеостену и мониторы сотрудников ЦБДД, ГУ МВД России по Пермскому краю и УФСБ России по Пермскому краю, в городах края – на мониторы сотрудников территориальных органов полиции, в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации и передвижные комплексы образуют Единую систему фотовидеофиксации Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
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