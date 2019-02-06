Дорогу, связывающую Прикамье с Башкирией, отремонтируют в этом году

14:42 | 8.02.2019

В Прикамье выбрали подрядчика для ремонта региональной автомобильной дороги общего пользования Щучье Озеро (Пермский край) – Явгильдино (Башкириия) в Октябрьском районе.



Проведя аукцион, Управление автомобильных дорог Пермского края выбрало подрядчика - ООО «Трансстрой» - и 5 февраля заключило с ним договор. Сумма договора – около 126 млн руб.



Подрядчик отремонтирует участок региональной дороги до границы с Башкирией длиной более 27 км, установит новое барьерное ограждение и 546 дорожных знаков и стоек. Работы должны быть завершены в декабре.