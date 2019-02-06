По факту избиения ветерана в Перми возбуждено уголовное дело

12:47 | 8.02.2019

В Прикамье по факту мошеннических действий представителей АО «Микрокредитная компания «Клок Хаус» и самоуправства с применением насилия возбуждены уголовные дела, сообщает СК РФ. СУ СК по Пермскому краю также продолжает расследование в отношении экстрасенсорной организации по факту мошенничества.



20 июня жительница Перми обратилась на сайт якобы экстрасенсорной помощи «Возрождение» для лечения астмы. За август в ходе диагностики и мнимого лечения пермячка частями перевела мошенникам в общей сложности не менее полутора миллионов рублей.



В поисках денег для оплаты услуг «экстрасенсов» женщина обратилась в АО «Микрокредитная компания «Клок Хаус». С 3 августа по 3 сентября прошлого года представители компании «Клок Хаус», введя пермячку в заблуждение и злоупотребив ее доверием, под предлогом заключения договора займа, обеспеченного ипотекой, заключили с ней договор купли-продажи ее квартиры на сумму 1,4 млн рублей. Женщине выплатили ей лишь 450 тысяч рублей. Затем представители компании перепродали квартиру третьим лицам, то есть завладели ею мошенническим путем. 29 января неустановленные лица, угрожая применением насилия к женщине и применяя насилие в отношении ее престарелого отца, поменяли входную дверь и замки в их квартире. Таким образом они воспрепятствовали законному праву потерпевших на вход и проживание в квартире и причинили им существенный вред.



Ведется расследование. В офисе микрокредитной компании проводятся обыски, изымаются документы, касающиеся сделок с квартирой потерпевших. Задержаны в качестве подозреваемых четыре человека, имеющих отношение к отчуждению квартиры. Решается вопрос о мере пресечения для них.



Уголовные дела находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.