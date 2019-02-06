В выходные в Перми потеплеет

12:26 | 8.02.2019

Сейчас в столице Прикамья -8 градусов, пасмурно. Сегодня, 8 февраля, днем в Перми будет около -7°C, ночью – до -20°C.



Завтра столбик термометра покажет около -7°C, ночью возможен снегопад. В воскресенье, 10 февраля, температура приблизится к нулю. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет около -3°C.