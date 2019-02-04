Здание для Пермской службы спасения будет реконструировано

19:15 | 7.02.2019

Городская инвесткомиссия высказалась в пользу решения о реконструкции здания для Пермской службы спасения.



В этом году запланировано подготовить документацию, а в конце 2021 года спасатели смогут переехать в отремонтированное здание, пояснил начальник городского департамента общественной безопасности Виктор Голенков.



Служба спасения более 20 лет арендует здание, построенное в 1939 году. В декабре глава Перми Дмитрий Самойлов принял решение для улучшения условий работы спасателей предоставить службе новое помещение по ул. Ижевской, 25. Теперь здание нужно привести в соответствие с основными требованиями для обеспечения оперативной деятельности и хранения оборудования.



Как отметил Виктор Голенков, площадь нового административно-хозяйственного комплекса - 2125 кв. метров, то есть в три раза больше прежнего здания; имеются отапливаемые боксы и административные здания.



Заместители главы администрации Перми и депутаты гордумы, принявшие участие в работе комиссии, поддержали инвестпроект.